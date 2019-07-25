Ayvacık sahillerindeki görüntünün hangi tarihte çekildiği bilinmiyor.

Görüntülerde, Yunanistan’a geçmeye hazırlanan bir bota bindirilmiş can yelekli göçmenler olduğu görülüyor. Bottaki yarı çıplak bir kişi ile göçmenler arasında tartışma çıkıyor.

Arbedenin ardından, kimliği belirsiz kişi eline geçirdiği kürekle bottakilere vurmaya başlıyor. Daha sonra botun arkasına geçen bu kişi, buradakileri de tartakladıktan sonra botu hareket ettiriyor.

Kıyıdan bir süre uzaklaştıktan sonra, yarı çıplak kişi bottan atlayarak kıyıya yüzüyor. Göçmenleri ise sonu belirsiz bir yolculuğa terk ediyor.

Kaynak: TRT Haber