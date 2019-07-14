Espiye Kaymakam Vekili Erdoğan Turan Ermiş, "Şu anda aldığımız bilgilere göre 5 ölü, 6 yaralı var. Kazanın olduğu yerde bir çocuğun daha olma ihtimaline karşılık arama yapılıyor." dedi.
Kaynak: AA
Giresun'un Espiye ilçesinde yolcu minibüsünün dereye devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Espiye Kaymakam Vekili Erdoğan Turan Ermiş, "Şu anda aldığımız bilgilere göre 5 ölü, 6 yaralı var. Kazanın olduğu yerde bir çocuğun daha olma ihtimaline karşılık arama yapılıyor." dedi.
Kaynak: AA