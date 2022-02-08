Haber Giriş: 8 Şubat 2022 Salı 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da fakülte binasında yangın
[Fotoğraf: İHA]
Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi binasının çatısında yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği fakülte binasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Keşap ilçesindeki fakülte binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Giresun, Keşap, Espiye ve Bulancak belediyeleri itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangın sırasında binada bulunan personelin dışarı çıktığı, yaralı olmadığı ifade edildi.
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