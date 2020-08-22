Haber Giriş: Kaynak: AA
Giresun'da sağanak nedeniyle dere taştı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Piraziz ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Giresun ve Ordu sınırındaki Abdal Deresi taştı.
Abdal Deresi'nin sağanakla taşması sonucu Eren Mahallesi'nin bir bölümündeki yollar, bahçeler ve çocuk parkı su altında kaldı.
Ordu'nun Ambarcılı ve Kestane Mahallesi'ne giden yol ulaşıma kapandı.
[Fotoğraf: AA]
Jandarma ekipleri yol girişinde önlem alarak, yaya ve araçların geçişine izin vermezken, belediye ekipleri bölgede çalışma yapıyor.
Etiketler: giresun haber abdal deresiSon Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 18:14
Son Haberler
- 18:31
- 18:24
- 17:57
- 18:02
- 17:36
Sıradaki Haber
Şanlı zaferin 949. yıl dönümü için Malazgirt ve Ahlat'ta hazırlıklar tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz