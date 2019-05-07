Yangın, öğlen saatlerinde Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Sakarya köyü Honuz mevkiideki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıktı.

Giresun'un Espiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Ayrıntılar @trthaber'de.https://t.co/pZ9gWBTo2J pic.twitter.com/VHUf5siGC9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Mayıs 2019

Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede ormanı kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, arazöz ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi.Ancak, yangının olduğu ormanlık alana araç ulaşımı olmadığı için söndürme çalışması yapılamadı.

Ekipler, yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçramaması için tedbirler alarak, çevredekilere uyarılarda bulundu. Bölgede şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın yayılırken, metrelerce yüksekliğe çıkan alevler ilçe merkezinden görülüyor.

Kaynak: DHA