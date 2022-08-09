Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 22:58Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
Giresun'da lunaparktaki tren raydan çıktı: 1'i ağır 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Giresun'da Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta, eğlence treni raydan çıkarak yere düştü.
Kazada yaralanan biri ağır 4 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Giresun
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