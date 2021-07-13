Giresun’un Yağlıdere ilçesinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Derenin taşmasıyla bu sırada halı sahada düzenlenen bir nişan töreninde bulunan vatandaşlar mahsur kaldı.

"Vatandaşların tahliyesi başlamıştır"

Giresun Valiliği, Yağlıdere ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı Yağlıdere deresi üzerindeki taşkından dolayı yolun araç ve yaya trafiği geçişine kapandığını belirtti.

Valilik, "Nişan töreninin olduğu halı sahadan kara yolundan uygun geçiş mevcut olup yaklaşık 150 metre patika yoldan vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde, gerekli emniyet tedbirleri alınarak tahliyesine başlanmıştır" açıklamasında bulundu.