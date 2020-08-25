Selin büyük hasara neden olduğu Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Bölgede, bir yandan kayıplar aranıyor bir yandan da temizleme çalışmalarına devam ediliyor.

Arama çalışmalarında şimdiye kadar 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarına Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir helikopter de destek veriyor.

Bölgede kapanan 118 köy yolundan 35'i açıldı. 83 yolun ulaşıa açılması için çalışmalar sürüyor.

Yağlıdere'de dere yatağındaki evler boşaltıldı.

Moloz ve balçık içinde kalan Dereli'de 100 kişilik ekip, temizlik için seferber oldu.