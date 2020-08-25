Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Giresun'da can kaybı 9'a yükseldi, 7 kişi aranıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Giresun'da şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Toplam can kaybı 9'a yükselirken, kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Selin büyük hasara neden olduğu Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde yaralar sarılmaya çalışılıyor.
Bölgede, bir yandan kayıplar aranıyor bir yandan da temizleme çalışmalarına devam ediliyor.
Arama çalışmalarında şimdiye kadar 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarına Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir helikopter de destek veriyor.
Bölgede kapanan 118 köy yolundan 35'i açıldı. 83 yolun ulaşıa açılması için çalışmalar sürüyor.
Yağlıdere'de dere yatağındaki evler boşaltıldı.
Moloz ve balçık içinde kalan Dereli'de 100 kişilik ekip, temizlik için seferber oldu.
Etiketler: sel felaketi giresunSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 12:02
Son Haberler
- 12:21
- 12:23
- 12:11
- 12:13
- 11:57
Sıradaki Haber
Yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz