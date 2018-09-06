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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Yurt ücretlerinde zam yapılmayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bu sene Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurt ücretlerinde herhangi bir zam yapılmayacağını söyledi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Yurt ücretlerinde zam yapılmayacak

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Etiketler: Mehmet Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı
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