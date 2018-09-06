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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Yurt ücretlerinde zam yapılmayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bu sene Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurt ücretlerinde herhangi bir zam yapılmayacağını söyledi.

06 Eylül 2018 Perşembe 14:29





