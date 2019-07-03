Bu yıl 5'incisi düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na, Türkiye'nin yanı sıra Orta Asya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden öğrenciler katıldı.
52 üniversiteden bin 21 öğrenci, toplam 738 eserle başvurdu.
Ödül töreninde konuşan TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, "Şans fırsatlara hazırlıklı yakalanmaktır" dedi. Yarışma ile genç iletişimcileri şanslı kılmak istediklerini vurguladı.
Yarışma Radyo, Televizyon, Haber ve İnternet Yayıncılığı ana kategorileri ve alt kategorilerde düzenlendi.
Bu sene rekor bir katılımla; 52 üniversiteden, 1021 genç arkadaşımızın, 738 eserle başvurduğu #Geleceğinİletişimcileri Yarışmamızda gençlerimize, TRT olarak yeteneklerini sunma imkânı sağlamaya devam edeceğiz.— ibrahim eren (@ibrahimeren) 3 Temmuz 2019
Yarışmaya katılan tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. pic.twitter.com/id3wNcGBCC
Dereceye girenlere ödülleri TRT'nin İstanbul Tepebaşı Stüdyolarında düzenlenen törenle verildi.
4 ana kategori ve onlarca alt kategoride çok sayıda öğrenci ödüle layık görüldü.
Ödül töreni TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu ve ödül alan öğrencilerin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.
Kaynak: TRT Haber