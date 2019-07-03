Türkiye

Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:18 - Son Güncelleme 03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:25

Türkiye'de yayıncılığın okulu olan TRT, sahip olduğu değerleri ve birikimi gençlerle paylaşmaya devam ediyor. TRT'nin gençleri desteklemek amacıyla düzenlediği Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri İstanbul'da verildi.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na, Türkiye'nin yanı sıra Orta Asya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden öğrenciler katıldı. 52 üniversiteden bin 21 öğrenci, toplam 738 eserle başvurdu. Ödül töreninde konuşan TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, "Şans fırsatlara hazırlıklı yakalanmaktır" dedi. Yarışma ile genç iletişimcileri şanslı kılmak istediklerini vurguladı. Yarışma Radyo, Televizyon, Haber ve İnternet Yayıncılığı ana kategorileri ve alt kategorilerde düzenlendi. Bu sene rekor bir katılımla; 52 üniversiteden, 1021 genç arkadaşımızın, 738 eserle başvurduğu #Geleceğinİletişimcileri Yarışmamızda gençlerimize, TRT olarak yeteneklerini sunma imkânı sağlamaya devam edeceğiz.



Yarışmaya katılan tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. pic.twitter.com/id3wNcGBCC — ibrahim eren (@ibrahimeren) 3 Temmuz 2019

Dereceye girenlere ödülleri TRT'nin İstanbul Tepebaşı Stüdyolarında düzenlenen törenle verildi. 4 ana kategori ve onlarca alt kategoride çok sayıda öğrenci ödüle layık görüldü. Ödül töreni TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu ve ödül alan öğrencilerin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. Kaynak: TRT Haber Etiketler: TRT geleceğin iletişimcileri İbrahim Eren

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