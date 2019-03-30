Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Beylikbağı mevkisindeki bir sünger fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İstanbul istikametinde trafik normale döndü

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, tedbir amaçlı trafiğe kapatılan, fabrikanın bulunduğu D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşım normale döndü.

Bu arada, bölgeye İstanbul'dan ve Kocaeli'nin ilçelerinden de takviye itfaiye ekipleri gönderildi.

Yangın sırasında ellerinde yanıklar oluşan fabrika çalışanlarından Halil Ateş'e olay yerine gelen ambulansta ilk müdahale yapıldı.

2 saat sonra kontrol altına alındı

Polis ekiplerinin güvenlik çemberi oluşturduğu olay yerinde, itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat sonra alevleri kontrol altına aldı.

Fabrika içerisinde ufak çaplı devam eden yangına müdahale sürüyor.

"İçeride kalan kimse olmadığı söylendi"

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, sünger fabrikasında çıkan yangının nedeninin henüz belli olmadığını söyledi.

Müdahalenin devam ettiğini aktaran Aksoy, "Şu anda yangın devam ediyor. 16'ya yakın itfaiye aracı orada. İçeride kalan kişi olmadığı söylendi ama her ihtimale karşı ambulanslarımızı orada tutuyoruz" dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA