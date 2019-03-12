İstanbulluların büyük bir heyecanla beklediği gün geldi. 2013 yılından bu yana yenileme çalışmaları süren Gebze-Halkalı banliyö hattı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenle açılacak.

Hat, ileri düzeyde sinyalizasyon sistemiyle işletiliyor. Uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarından güvenlik sertifikası aldı. Test sürüşleri yapıldı, son çalışmalar tamamlandı. Gebze-Halkalı banliyö hattının açılışına artık saatler kaldı.

Gebze-Halkalı hattının çalışmasını etkileyecek hiçbir eksiklik yok

Bu arada sosyal medya üzerinden paylaşılan hattın açılışa hazır olmadığı yönündeki iddialar, Ulaştırma Bakanlığınca yalanlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Necdet Sümbül, açılışa hazırlanan Gebze-Halkalı hattının çalışmasını etkileyecek hiçbir eksikliğin bulunmadığını kaydetti.

Günde bir milyon yolcunun taşınabileceği hat, 7 gün 24 saat, Maltepe'deki komuta kontrol merkezinden takip edilecek. Trenler, olası bir risk durumunda otomatik olarak durabilme özelliğine sahip.

Hat İstanbul'a nefes aldıracak

Gebze-Halkalı hattıyla yolcular, 76 kilometrelik güzergahı 115 dakikada geçebilecek. Üsküdar-Sirkeci arası 4 dakikaya, Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme arası 13,5 dakikaya, Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12 dakikaya, Bostancı-Bakırköy arası 37 dakikaya, Gebze-Halkalı arası 115 dakikaya inecek.

Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında yüksek hızlı tren de durabilecek. Yük trenleri ise Pendik'ten Londra'ya kadar kesintisiz demir yolu hattı ile bağlanmış olacak.

Tek yönde saatte 75 bin, günlük toplamda ise 1,2 milyon yolcu taşınacak. Ayrıca Boğaz'da hizmet veren mevcut köprülerdeki trafik sıkışıklığına da önemli bir katkı sağlanacak.

Saatte 28 sefer yapılması planlanan hattaki 43 istasyonun 7 tanesinde ana hat trenleri ve yüksek hızlı trenler de duracak.

Halkalı istasyonundan Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metrosuna, Halkalı'dan Yenikapı-Kirazlı-Halkalı hattına, Küçükçekmece'den Yenikapı-İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü diye de adlandırılan Yenikapı-Hacıosman hattına, Ataköy'den İkitelli-Ataköy hattına, Bakırköy'den Bakırköy-İDO-Kirazlı-Başakşehir hattına, Söğütlüçeşme'den Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne ve onun raylı sistemine, Göztepe'den Göztepe-Ümraniye-Ataşehir hattına, Bostancı'dan Bostancı-Dudullu hattına, Pendik'ten Pendik-Sabiha Gökçen hattına, Tuzla'dan Kadıköy-Kartal-Tavşantepe hattına entegre olunacak.

Banliyö hattı ayrıca Yenikapı'dan Taksim-Hacıosman-Levent metro hattına, Sirkeci'den Bağcılar-Kabataş tramvay hattına, Üsküdar'dan Üsküdar-Sultanbeyli hattına, Ayrılık Çeşmesi'nden Kadıköy-Kartal-Tavşantepe hattına bağlanacak.

Kaynak: TRT Haber