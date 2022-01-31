Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 00:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep'te yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Narlı gişeleri yakınlarında sürücüsü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü şarampole devrildi.
İlk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Yaralılar, ambulanslarla Gaziantep, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Etiketler: Gaziantep Trafik Kazası
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