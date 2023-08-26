Gaziantep'te kullanılmayan 17 katlı otelde yangın çıktı

Gaziantep'te 17 katlı otelde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken yangının otelin hemen yanında bulunan petrol istasyonuna sıçramaması için itfaiye ekipleri tarafından önlem alındı.

Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tadilat halindeki 17 katlı otelde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın söndürme çalışmaları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlı 15 itfaiye aracı ve 45 itfaiye personeli ile aralıksız sürerken yangının otelin hemen yanında bulunan petrol istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

İtfaiye ekipleri, 5 müdahale aracı ile petrol istasyonunda önlem maksatlı sulama çalışması yaparken, petrol istasyonu ve çevresi de tedbir maksatlı boşaltılarak geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.