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Gaziantep'te kimya fabrikasında yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'de bir kimya fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.
Gaziantep Küsket Sanayi Sitesi'ndeki kimya fabrikasında çıktı.
Alevler kısa sürede büyüdü, fabrika içinden peş peşe patlama sesleri geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, alevlerin çevredeki diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba gösteriyor.
Etiketler: gaziantep yangınSon Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 10:57
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