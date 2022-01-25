Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte akşam saatlerinde yoğun kar yağışının beklendiğini belirtti.

Bu kapsamda bir dizi tedbir alındığını anlatan Gül, açıklamasında şunları söyledi:

"Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayacak yoğun kar yağışından olumsuz etkilenmemek için kamu kurumlardaki mesai 16.00'da sonlandırılacaktır. Lütfen kar yağmadan evinize gidip, mecbur olmadıkça özel aracınızla trafiğe çıkmayınız. Meteorolojiye göre, bugün akşam saatlerinden sonra Gaziantep genelinde görülecek kar yağışlarının yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Öte yandan kent genelinde yürütülen mücadele çalışmaları havadan da kontrol ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen helikopterle çekilen görüntüleri paylaşan Gaziantep Valiliği, "Görüntülere göre kent genelindeki tüm ana arterler trafiğe açık durumda" bilgisini verdi.

Kocaeli

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kentte kar nedeniyle kamu kurumlarındaki mesainin bugün 16.00'da biteceğini söyledi.

Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte karla mücadeleye yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Çalışmalar kapsamında mesai saatlerinde düzenleme yapıldığını aktaran Yavuz; "Kamu kurum ve kuruluşlarında zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari sayıda personel bırakılması kaydıyla güvenlik, sağlık, AFAD ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak günü saat 16.00 itibarıyla mesailerini tamamlayacaklardır" dedi.

Konya

Konya Valiliği, devam eden kar dolayısıyla, saat 15.30'dan itibaren kamu çalışanlarına idari izin verildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kentte devam eden kar yağışının akşam saatlerinde oluşturacağı trafik yoğunluğunu ve riskleri azaltmaya yönelik olarak, izin vermeye yetkili kurum amirlerince, (sürekli verilmesi gerekli hizmetlerde çalışanlar hariç) diğer personele saat 15.30'dan itibaren idari izin verilmesi kararlaştırılmıştır."

Bursa

Bursa Valisi Yakup Canbolat, olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün idari izinli sayılacağını açıkladı.

Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte soğuk hava ve kar yağışının etkisinin devam ettiğini belirtti.

Vali Yakup Canpolat, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 26-27 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılacağını ifade etti.