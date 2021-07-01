Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 06:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gaziantep'te hastane yangını: Hastalar tahliye edildi
Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangında itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen 46 hastayı tahliye etti.
Merkez Şahinbey ilçesi Tepebaşı Mahallesinde bulunan özel hastanenin kardiyoloji bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı.
Bu arada hastanede tedavi gören ve dumandan etkilenen bazı hastalar ise hastanenin çatısına uzatılan yangın merdiveniyle kurtarıldı.
Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 46 hastanın çevredeki başka hastanelere nakledildiği öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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