Gaziantep-Nizip otoyolunda bir aracın şarampole devrilmesi olayına müdahale eden park halindeki ambulans ve itfaiye aracına otobüs çarptı.

Otobüsün devrilmesi sonucu bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İhlas Haber Ajansı'nın canlı yayın aracının da karıştığı kazada ilk belirlemelere göre İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.