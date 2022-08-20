Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 11:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gaziantep'te feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Gaziantep'te yolcu otobüsü ve bir ambulansın da karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Gaziantep-Nizip otoyolunda bir aracın şarampole devrilmesi olayına müdahale eden park halindeki ambulans ve itfaiye aracına otobüs çarptı.
Otobüsün devrilmesi sonucu bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
İhlas Haber Ajansı'nın canlı yayın aracının da karıştığı kazada ilk belirlemelere göre İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.
Etiketler: Gaziantep Şanlıurfa Trafik Kazası
Son Haberler
- 12:10
- 11:58
- 11:54
- 12:09
- 11:46
Sıradaki Haber
Keçiören’de lavanta ve gül bahçesi açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz