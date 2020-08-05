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Gaziantep'te demir atölyesine patlama: Yaralılar var
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, bir demir atölyesinde patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu öğrenildi.
KÜSGET Sanayi Sitesi'ndeki bir demir atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Patlamanın etkisiyle tesiste büyük hasar meydana geldi.
Olayda iş yerindeki bazı çalışanların da yaralandığı öğrenildi.
Etiketler: KÜSGET Sanayi Sitesi atölyede patlamaSon Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 11:45
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