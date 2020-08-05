Merkez Şehitkamil ilçesinde bulunan KÜSGET Sanayi Sitesi'ndeki bir demir atölyesinde patlama yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle tesiste büyük hasar meydana geldi.

"Yaralılara acil şifalar diliyorum"

Patlamayla ilgili açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, oksijen tüpünün patlaması sonucu 5 kişinin yaralandığını belirterek, "Adli ve idari soruşturma başlamış olup, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.