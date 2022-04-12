Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 12:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gaziantep'te boğazına ceviz kaçan çocuk hayatını kaybetti
Gaziantep'te 2 buçuk yaşındaki Metin Ufuk'un soluk borusuna ceviz kaçtı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Gaziantep'te yaşayan 2 buçuk yaşındaki Metin Ufuk, annesi ve kardeşiyle birlikte ceviz yemek istedi.
Yediği cevizin bir parçası soluk borusuna kaçan Ufuk nefes alamadı.
Anne 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Küçük çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Metin Ufuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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