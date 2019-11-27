Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başta narkotik, terör ve asayiş olayları olmak üzere kentte suç işlenmesinin önlenmesi ve sokak satıcılarına yönelik belirlenen adresler abluka altına alındı.

Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin desteğiyle araçların ve şahısların arandığı operasyonda, 24 adrese de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu ve 960 polisin katıldığı operasyonun 24 saat sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA