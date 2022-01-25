Gaziantep'te dün etkili olan kar sonrası kent merkezinde ekiplerin kar temizleme işlemi sürüyor.

İş makineleri ana cadde ve sokaklarda, belediye işçileri ise kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları yapıyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yazılı açıklamasında, bütün il, ilçe yollarının ve havalimanında uçuşların açık olduğunu belirterek, "Çatı açıklığı fazla olan yapılarla sundurma gibi çatıların çökme riski devam ediyor. Kapalı pazarlar ve spor salonları geçici olarak kapatıldı" dedi.

Helikopterler havadan gözlemliyor

Gaziantep'te bir haftadır etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, karla mücadele çalışmaları da aralıksız sürüyor. Kar yağışı sonrası özellikle otoyollar, ana yollar, caddeler, sokaklar ve köy yollarını açık tutmak için yoğun çalışma yapılırken, oluşması muhtemel çatı çökmelerinin de tespit edilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğüne ait polis helikopteri ile anlık takip yapılıyor.

Kent semalarında tur atan polis helikopteri, kapanan yollar ile oluşması muhtemel sıkıntıları anlık olarak ilgili ekiplere iletiyor. İlgili ekipler de yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için belirtilen yerlerde çalışmalarını yoğunlaştırıyor.