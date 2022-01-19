Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 15:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Galericiler Sitesi'nin çatısı çöktü: 15 araçta hasar oluştu
[Fotoğraf: İHA]
Malatya’da yoğun kar yağışı sonrası Galericiler Sitesi'nin çatısı çöktü. Çatının üzerine devrildiği 15 araçta hasar meydana geldi.
Malatya’da, dün öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrasında Galericiler Sitesi’nde altı dükkana ait araçların sergilendiği alanın çatısı çöktü.
Çökme ile birlikte yaklaşık 7 milyon değerindeki 15 araçta hasar meydana geldi. Olayla ilgi polis ekipleri inceleme başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
Yeşiltepe Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Yalçın Yalçın, 15 araçta yaklaşık 7 milyon TL'lik zararın olduğunu belirterek, tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi.
Etiketler: Kar Yağışı Malatya
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