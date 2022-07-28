Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 19:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Freni patlayan tır 3 aracı ezdi: 1 ölü
[Fotograf: İHA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde freni patlayan tırın konteyneri devrilerek 3 aracı ezdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İstanbul-Bursa Karayolu Osmangazi mevkiinde freni patlayan tır, önce önündeki araçlara çarptı.
Tırın üzerinden devrilen konteyner 3 aracı ezdi. Tır ise bariyerlere aşıp, yol kenarında park halindeki bir aracın üzerine düştü.
Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
Son Haberler
- 20:38
- 20:32
- 20:09
- 20:01
- 19:30
Sıradaki Haber
Marmaris’te orman yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz