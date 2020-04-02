Haber Giriş: Kaynak: AA
Freni boşalan tır dehşet saçtı: 5 ölü, 15 yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tır, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarptı. 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı.
Tır, önce Deniz Alayı Kavşağı'nda polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara, ardından bir spor salonunun duvarına çarparak durabildi.
[Fotoğraf: AA]
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.
Etiketler: kaza İskenderun freni boşalan tırSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 16:32
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