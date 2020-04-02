Haber Giriş: Kaynak: AA
Freni boşalan tır ortalığı birbirine kattı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tır, çok sayıda araca çarptı. Kazada bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki tırın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı.
[Fotoğraf: AA]
Tır yoldaki birçok araca çarparak dururken, kazada yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Etiketler: kaza İskenderun freni boşalan tırSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 15:27
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