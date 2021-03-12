Barakfaki mevkisinde freni arızalanan tır, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı. Araçları sürükleyen tır, güçlükle durabildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Gidiş şeridi kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Olay nedeniyle ulaşıma kapanan yolun Bursa'ya gidiş şeridi, Ankara istikametine ters yönden kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Bursa yönüne trafik ise alternatif yollardan sağlanıyor.

Tır hariç kazaya karışan araçlar, çekicilere yüklenerek götürüldü. Halen kapalı olan Ankara istikametinde bulunan tırın kaldırılması için çalışmalar ise sürüyor.

9 ağır yaralı var

Bursa Valisi Yakup Canbolat, freni arızalanan tırın kazaya neden olduğunu anlatarak, "9 ağır yaralımız var, diğerleri orta ve hafif. Şu anda yaralıların hepsine ulaşıldı ve hastanelere kaldırıldı. Kazaya 20 aracın karıştığını tespit ettik, yaralılar arasında tır sürücüsü de var. Sağlık durumu iyi" dedi.

Kaza yerinde incelemeler yaptıklarını söyleyen Canbolat, "Savcının incelemesinin ardından vefat eden vatandaşlarımızın cenazeleri de bölgeden kaldırıldı. Yolun trafiğe açılması için ekipler hızlı bir çalışma yürütüyor" dedi.

Bursa’da zincirleme kaza meydana geldi. Freni boşalan tır, yaklaşık 20 araca çarparak durabildi. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Ferhat Özkaner aktardı.https://t.co/8laDz9v35L pic.twitter.com/Ey9sUoqusd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 12, 2021

Tır sürücüsü gözaltında

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ve Başsavcı Vekili Hasan Yalçın da olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Kazayla ilgili Başsavcılıkça başlatılan soruşturmada, hafif yaralanan tır sürücüsü, tedavisinin ardından Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Tırın bağlı olduğu şirket yöneticisinin de ifadesine başvurulabilecek, olayda ihmalinin bulunup bulunmadığı araştırılacak.