Barakfaki mevkisinde freni arızalanan tır, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı. Araçları sürükleyen tır, güçlükle durabildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

9 ağır yaralı var

Bursa Valisi Yakup Canbolat, freni arızalanan tırın kazaya neden olduğunu anlatarak, "9 ağır yaralımız var, diğerleri orta ve hafif. Şu anda yaralıların hepsine ulaşıldı ve hastanelere kaldırıldı. Kazaya 20 aracın karıştığını tespit ettik, yaralılar arasında tır sürücüsü de var. Sağlık durumu iyi" dedi.

Kaza yerinde incelemeler yaptıklarını söyleyen Canbolat, "Savcının incelemesinin ardından vefat eden vatandaşlarımızın cenazeleri de bölgeden kaldırıldı. Yolun trafiğe açılması için ekipler hızlı bir çalışma yürütüyor" dedi.