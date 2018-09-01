Foça'da akaryakıt sızıntısını temizleme çalışmaları sürüyor

İzmir'in Aliağa ve Foça ilçelerinde denizde ve kıyı şeridinde kirliliğe sebep olan ağır yakıtı temizleme çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin incelemede bulunduğu alanda, 60 kişilik ekip temizleme çalışmasına katıldı.

Yaklaşık 2 kilometrelik alanda etkili olan akaryakıt sızıntısının, kontrol altına alındığı kaydedildi.

Yetkililer, petrol ürünü sızıntısının kaynağı konusunda araştırmaların sürdüğünü, inceleme sonucunda açıklama yapılacağını bildirdi.

Öte yandan bazı vatandaşlar kıyıya gelerek temizleme çalışmalarını izliyor.

Foça Kaymakamı Ali Çetin yaptığı açıklamada, Aliağa ile Yeni Foça arasında Gencerli bölgesinde görülen akaryakıt sızıntısının neden kaynaklandığına ilişkin tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Sızıntının sebebini tespit edemediklerini dile getiren Çetin, şöyle konuştu:

"Tespit çalışmaları yapılıyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri temizleme çalışmalarına başladı. İki yoğun bölge var. Vatandaşların farklı yerlerde olduğunu söylediği bölgeler var, oralara bakılıyor. Numuneler alındı. Gemiden mi karadan mı kaynaklı tespit edemedik."

"1 kilometrelik alanda etkili oldu"

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ise Gencerli bölgesinde bir kilometrelik alanda akaryakıt sızıntısının söz konusu olduğunu ifade etti.

Bölgenin turizm alanı olduğunu, en kısa sürede sorunun çözülmesini beklediklerini anlatan Demirağ, "Sızıntının neden kaynaklandığına ilişkin liman başkanlığı tarafından bir çalışma yürütülüyor. Bölgemiz deniz tabiatı açısından önemli bir yer. Umarım hiçbir canlıya zarar gelmez." diye konuştu.

Kaynak: AA