Foça açıklarında, devriye görevi yapan Sahil Güven Botu, bugün saat 04.00 dolayında, denizde lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Bazıları suya atlayan göçmenler bota alınıp Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.

33 düzensiz göçmen, ifadelerinde organizatörler tarafından kamyonetle İstanbul'dan getirildiklerini ve Yunan adalarına geçmeleri için önceden hazırlanmış lastik botla denize açıldıklarını söyledi.

5'i Gine Bissau Cumhuriyeti, 3'ü Senegal, 17'si Liberya, 6'sı Eritre, 2'si Yemen vatandaşı olduğu tespit edilen düzensiz göçmenler, Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne gönderilecek.