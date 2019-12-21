Türkiye
Fırtına nedeniyle BUDO'nun yarınki seferleri iptal edildi21 Aralık 2019 Cumartesi 21:51 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 22:00
BUDO'nun yarınki tüm seferleri, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
[Fotoğraf: AA ]
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Pazar günü tüm seferlerimiz hava muhalefetinden dolayı iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün de bazı seferler yapılamamıştı.
Kaynak: AA
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