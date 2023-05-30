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Türkiye
AA 30.05.2023 13:47

Fırında çocuğa hakaret ettiği iddia edilen çalışan gözaltında

İstanbul Sultangazi'de ekmek almaya gelen bir çocuğa hakaret ettiği öne sürülen fırın çalışanı gözaltına alındı.

İlçedeki bir fırına alışveriş yapmak için giren kişinin işletme çalışanı tarafından tehdit ve hakarete uğramasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheli K.Y. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "silahla tehdit" suçlarından gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri K.Y.'yi çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.

Öte yandan, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan fırına gelen Sultangazi Belediyesi ekipleri, iş yerini ruhsata aykırılıklar olduğu gerekçesiyle mühürledi. Ayrıca, dükkan sahibinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı da iptal edildi.

Kapatılan iş yerinin camına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin asıldığı görüldü.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mıza gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret etmek kimsenin haddine değildir. İlçemizde yaşanan olay sonrasında mevzubahis işletmeyle ilgili inceleme başlatılmıştır" ifadesini kullanmıştı.

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