Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 08:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Firari emekli general yurt dışına kaçarken yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı ve yakalama kararı verilen emekli Tuğgeneral N.C., Edirne'de yasadışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
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