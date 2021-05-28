Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 Cuma 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'ye "sınav" soruşturmasında 22 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012'deki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.
Bunun üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 22 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülüyor.
Etiketler: FETÖ
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