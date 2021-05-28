Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 22 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülüyor.