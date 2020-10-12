Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Soruşturmada 14'ü ögrütün gizli TÜBİTAK yapılanmasında yer alan, 2'si ByLock kullanıcısı olmak üzere toplam 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.