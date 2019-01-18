Türkiye
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 72 kişi hakkında yakalama kararı
18 Ocak 2019 Cuma 10:00 - Son Güncelleme 18 Ocak 2019 Cuma 10:39
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 72 kişi hakkında yakalama kararı verdi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik ardışık aramalarda tespit edilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 72 zanlı hakkında gözaltı işlemi başlatıldı.
Operasyon devam ediyor.
Kaynak: AA
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