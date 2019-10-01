FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 50 yakalama kararı01 Ekim 2019 Salı 09:09 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 09:38
Konya merkezli 18 ilde, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.
Bu kapsamda, örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen "gizli sorumluların" verdiği ifadeler doğrultusunda, TSK içerisine yerleştirilmiş örgüt mensubu olduğu öne sürülen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 18 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlattı.
Aralarında TSK'den daha önceden ihraç edilenlerin de olduğu öğrenilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA