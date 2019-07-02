FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanması deşifre edilmeye devam ediliyor.
Örgütün sözde gizli asker sorumluları tarafından ankesörlü/büfe telefonları üzerinden arandığı belirlenen şüphelilere yönelik soruşturmalar sürüyor.
İstanbul merkezli operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasında irtibat gösterdiği belirlenen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. 15 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında 1 albay, 1 yarbay, 3 yüzbaşı, 6 üst teğmen, 1 teğmen, 22 astsubay, 3 uzman ve 3 askeri öğrenci bulunuyor.
İzmir merkezli operasyon
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ise FETÖ soruşturması kapsamında 28'i muvazzaf 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Haklarında yakalama verilenler arasında aktif görevde 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 5 uzman çavuş bulunuyor.
Kocaeli
7 ilde yürütülen Kocaeli merkezli soruşturmada ise 6'sı muvazzaf 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 6'sının muvazzaf, 2'sinin açıkta asker, 7'sinin ise eski askeri öğrenci olduğu öğrenildi.
Konya
25 ilde yürütülen Konya merkezli soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Gözaltı kararı verilen şüphelilerin yaklanması için birçok ilde operasyon başlatıldı.
Kaynak: TRT Haber