13 Aralık'ta Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına yönelik bir operasyon yapılmıştı. Bu operasyonda 60 kişi gözaltına alınmıştı.

Yakalanan şüphelilerden Ankara Emniyeti son derece önemli bilgiler elde etti.

TRT Haber muhabiri Rasim Kılıç, canlı yayında o bilgileri paylaştı.

FETÖ’nün ‘Tarak’ yöntemi deşifre edildi. Ankara’da gözaltına alınan 60 kişinin ifadelerinde çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Detayları @trthaber muhabiri Rasim Kılıç aktardı. pic.twitter.com/nlqzjNh3bJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 24, 2019

FETÖ üyeleri hem "tarak" yöntemi ile insanları fişledi hem de devlete ait bilgileri sözde örgüt yöneticilerine aktardı.

35 örgüt üyesi itirafçı oldu

Gözaltına alınan 60 kişinin emniyetteki ifadeleri tamamlanarak geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilmişti. İşte o adliyeye sevk edilen 60 kişiden 35'i etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu. İtirafçı olanlar arasında 11 de örgütün sözde yöneticisi bulunuyor.

600 kripto örgüt üyesi tespit edildi

İtirafçıların ifadeleri sayesinde 600 kripto örgüt üyesi tespit edildi. Açığa çıkarılan örgüt üyeleri arasında örgüt içerisindeki hiyerarşide üst pozisyonda sözde yönetici pozisyonunda olan kişiler de var.

Operasyonel hatlarla haberleşmişler

Örgüt üyelerinin aralarında nasıl haberleştiği de ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre, örgüt üyeleri operasyonel hatla aralarında haberleştiler. Ankara Emniyeti ile Milli İstihbarat Teşkilatının ortak çalışması sonucu 270 operasyonel hat tespit edildi. Örgüt üyelerinin operasyonel hatla haberleştikleri ve toplamda 900'den fazla operasyonel hat kullanıldığı tespit edildi.

Örgüt üyeleri örgütün sözde İç Anadolu sorumlusuna bilgi aktarmış

Operasyonda gözaltına alınan örgüt üyelerinin İç Anadolu'daki sözde yöneticisinden talimat aldığı ve sözde yöneticilerin verdiği talimatla devletin ve hükümetin zora sokulacağı her türlü bilgi ve belgeyi örgüte aktarılmasını sağladığı belirtildi.

Gizli belgeler casus kalemle aktarılmış

Fiziki ortamdaki gizli bilgi ve belgelerin casus kalemle aktarıldığı ortaya çıktı. Örgüt üyeleri, cihaz ile bilgi ve belgeleri tarayarak dijital ortama aktardı. Örgütün sözde İç Anadolu sorumlusu da tek kullanımlık SD kartları örgüt üyelerine temin ederek belgelerin sızdırılmasını sağladı.

Tarak yöntemi ile insanları fişlediler

Örgüt üyeleri kendilerine dahil olmayan kişileri de "tarak" yöntemi ile kategorilere ayırarak fişledi. İşte örgütün o kategori sistemi:

0. kategori: Ateist olanlar.

1. kategori: Allah inancı olup ibadet etmeyen kişiler.

2. kategori: Cuma namazı kılıp oruç tutan erkekler, oruç tutup mütevazi giyinen kadınlar.

3. kategori: Bütün vakit namazlarını kılanlar.

4. kategori: Örgüt toplantılarına düzenli katılanlar.

5. kategori: Sözde yönetici olanlar.

5A kategorisi: Şartsız ve koşulsuz bağlı oldukları sözde yöneticilere talep edilmeden bilgileri aktaranlar.

Operasyon ve soruşturma devam ediyor

Örgüt yöneticilerinin itirafları ile tespit edilen 600 kişinin sadece yargı yapılanmasında değil başka yargı kuruluşlarında da faaliyet gösterdiği belirlendi.

Operasyon özelinde kötü muamele iddiaları da vardı. Örgüte bağlı sahte hesaplar gözaltı süreçleriyle ilgili kötü muamele yaşandığı iddialarını sosyal medyada paylaşmaya başlamıştı. Örgüt üyelerinin hem operasyonla ilgili ters algı yaratmak için hem de itirafçıların sayısını azaltmak için planlı bir şekilde süreci işlettiği belirlendi.

Kaynak: TRT Haber