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FETÖ'nün MİT yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı07 Ocak 2020 Salı 09:45 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 09:55
FETÖ'nün MİT yapılanmasına yönelik operasyonda 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 5 kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA ]
Ankara merkezli 13 ilde, MİT personeline yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, tamamı kamu görevinden çıkarılan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 5'i yakalandı.
Kaynak: DHA
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