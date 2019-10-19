FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan, hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arama ve yakalama kararı olduğu belirtilen Osman Karaca için Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) tarafından yurt dışında operasyon düzenlendi.

FETÖ'nün Meksika sorumlusu da olduğu belirtilen Karaca, MİT tarafından yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirildi.

Kaynak: AA