Türkiye
FETÖ'nün Meksika sorumlusu Türkiye'ye getirildi19 Ekim 2019 Cumartesi 09:08 - Son Güncelleme 19 Ekim 2019 Cumartesi 09:23
FETÖ'nün Meksika sorumlusu Osman Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan, hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arama ve yakalama kararı olduğu belirtilen Osman Karaca için Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) tarafından yurt dışında operasyon düzenlendi.
FETÖ'nün Meksika sorumlusu da olduğu belirtilen Karaca, MİT tarafından yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirildi.
Kaynak: AA
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