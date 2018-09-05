FETÖ'nün jandarma yapılanması davasında karar

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ'nün jandarma yapılanması davasının karar duruşmasında, 3'ü tutuklu 20 sanık ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz bir sanık ise duruşmaya katılmadı.

Son savunmasını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraatlerini istedi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen ve "mahrem imam" olduğunu itiraf eden tutuklu sanık Oktay Adana, savunmasında pişman olduğunu söyledi.

"Sıkı yönetimi kabul edin dediler"

Tutuklu sanıklardan Yusuf Aras ise son savunmasında örgütle hiçbir bağının olmadığını ileri sürerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Oktay Adana'ya, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıl hapis cezası verirken, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması nedeniyle Adana'yı, cezasını düşürerek 4 yıl 2 ay hapse mahkum etti. Tutukluluk süresi göz önünde bulundurulan Oktay, tahliye edildi.

Tutuklu sanıklar Faruk Ural ve Yusuf Aras'ı "terör örgütü üyesi" olmak suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandıran heyet, yine sanıkların tutukluluk süresini göz önüne alarak tahliye kararı verdi.

Tutuksuz sanıklardan Abdulkadir Doğan, Ali Höcük, Emre Yurdigül, Eren Sabancı, Kurban Solmazlı ve Mehmet Güler'e 6 yıl 3'er ay hapis cezası veren heyet, Yakup Söylemez'i ise 5 yıl hapse mahkum etti.

Ayrıca heyet, Adem Ceran, Atilla Yiğit, Feytullah Elibol, Galip Erkaya, Hüseyin Korkmaz, Mehmet Güllü, Muhammed Adanur, Muhammet Özçiçekciler, Osman Şahin, Sedat Dinç ve Umut Doğan'a 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası verdi.

Kaynak: AA