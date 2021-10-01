İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen koordineli çalışmalarda; FETÖ'nün gizli yapılanmasına yönelik İstanbul Merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 17’si aktif adliye çalışanı olan, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ankesör kartları üzerinden örgütsel iletişime uygun ardışık ve periyodik olarak arandığı tespit edildi. Aktif ve ihraç zabıt katiplerininde bulunduğu 13 şüpheli ise, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vererek, gizli sorumlular ile ankesörlü sabit hatlardan iletişime geçildiğini, sohbet ve toplantılara katıldıklarını itiraf ettiler.

"Halı saha maçı var, akşam halısahaya gel"

Ayrıca alınan beyanlar doğrultusunda örgütün gizli sorumlularının tedbir almak ve deşifre olmamak adına toplantı ve sohbet öncesinde sorumlu olduğu adliye çalışanlarını ankesörlü kartlar aracılığı ile arayarak; Halı saha maçı var, akşam halısahaya gel, şeklinde şifreli konuşarak toplantıları organize ettikleri tespit edildi.

Örgüt mensuplarının gizli sorumlularca aynı evlerde kalmalarının sağlandığı ve bu evlerin gizli sorumlularca düzenli olarak kontrol edildiği, deşifre olmamak adına evlerde örgütsel döküman bulunmaması yönünde telkinlerde bulunulduğu ifadelere yansıdı. Gizli sorumlular tarafından yine örgüt üyelerinden himmet adı altında para talep edildiği alınan etkin pişmanlık beyanlarından anlaşıldı.

Şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.