Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 08:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı
MİT ve polis ekiplerinin FETÖ'nün "adliye yapılanmasına" yönelik 6 ilde İstanbul merkezli operasyonunda, aralarında aktif görevli zabıt katibi, gardiyan ve icra müdür yardımcısının da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
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