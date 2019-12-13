İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün yönetici ve üyelerinin ülke genelindeki adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturmasında örgüt ile irtibatı tespit edilen 23'ü aktif görevde 84 Adalet Bakanlığı personeline operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü organize suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 32 ilde eş zamanlı operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında; ifnaz koruma memurarı, mübaşirler yazı işleri müdürü, zabıt katipleri ve icra memurları bulunuyor.

Ayrıca, hakkında işlem kaydı bulunmayan ve örgütün sözde İstanbul sorumlusu olduğu değerlendirilen 1 şüphelinin de gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında olduğu belirtildi.

Gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerin ise yakalanması için operasyon sürüyor.

Kaynak: TRT Haber