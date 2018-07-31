FETÖ'cülere ait dijital terör delilleri mercek altında

FETÖ'cüler, 15 Temmuz gecesi yakalanacaklarını anladıkları an örgüte ait cihazları imha etmek istedi. Dijital materyallerin kullanılamaz hale gelmesi için her yolu denediler.

Bilgiler geri getiriliyor

Cep telefonları, hard diskler, tabletler, harici bellekler. Hepsi, terör örgütü üyelerinden ele geçirildi. Şimdi, Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda inceleniyor. Öyle ki, kullanılamaz hale geldiği düşünülen cihazlardaki bilgiler dahi geri getiriliyor. Cihazlar incelendikçe yeni kanıtlar ortaya çıkarılıyor.

İncelenen materyaller arasında 15 Temmuz'un sivil darbecileri Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek'in cep telefonları da var.

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssünde bulunan ve daha sonra tarlalarda yakalanan ikilinin, örgütle kurduğu temas da yapılan incelemeyle tespit edildi. O deliller FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi.

900 bin cihaz incelendi

15 Temmuz sonrası 1 milyon 600 binin üzerinde dijital materyal ele geçirildi. 900 bini incelendi, 75 milyon cigabaytlık alan tarandı. Çalışmalar, büyük bir titizlikle yürütüldü.

Materyallerden elde edilen veriler ışığında adli rapor oluşturuluyor. Mahkemelere gönderilen raporlar, inkar politikası izleyen FETÖ'cülere ağır darbe vuruyor.

Kaynak: TRT Haber