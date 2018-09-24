FETÖ sanığı eski binbaşı hakim karşısına çıktı

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu yargılanan eski binbaşı R.Ş. ile avukatı katıldı.

Sanık R.Ş., Adana'da görev yaparken sabit hatlar üzerinden farklı tarihlerde arandığını ve bunların örgütsel bir görüşme olmadığını savundu.

FETÖ/PDY ile ilgisinin bulunmadığını öne süren sanık R.Ş., "Ben operasyonel veya patates hat kullanmadım. FETÖ/PDY terör örgütü üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Savcı, kuvvetli delil durumu ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık R.Ş.'nin tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA