Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 17:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Fethiye'de tur teknesi battı: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesi battı. Teknede 38 kişi bulunuyordu. Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Belcekız Plajı'nın yaklaşık 50 metre açıklarındaki tur teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.
Sahilde bulunanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre, içinde 35'i yolcu 38 kişinin bulunduğu teknedeki 3 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: İHA]
Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi, çevredekiler tarafından kıyıya çıkarıldı.
Olay yerindeki ambulanslarda ilk müdahalesi yapılan bu kişiler hastaneye kaldırıldı. Diğer kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Teknenin batma anı kamerada
Öte yandan teknenin batma anı kameraya yansıdı.
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