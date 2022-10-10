Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fethiye'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başlatıldı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Üzümlü Mahallesi Söğütdere mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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